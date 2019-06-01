Жіноча збірна України з волейболу програла Чехії і упустила лідерство в групі Золотої Євроліги

Жіноча збірна України з волейболу програла Чехії в третьому турі Золотої Євроліги.

Українки програли перший сет 14:25, але зуміли нав'язати боротьбу в другій партії і перемогти 29:27. На більше українок не вистачило, і вони поступилися в третьому і четвертому сетах.

Після цієї поразки Україна втратила лідерство в групі. Українки поступаються Чехії одне очко. На 3-й позиції йде Словаччина, яка розгромила сьогодні аутсайдера Швецію (3:0). У плей-оф виходить лише переможець групи.

У наступному матчі 8 червня Україна спробує взяти реванш у Чехії.

Нагадаємо, збірна виграла в першому матчі Золотої Євроліги.

Також, Український волейболіст може продовжити кар'єру в Росії.

Джерело - Чемпіон.