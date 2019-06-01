Український спортсмен Богдан Бондаренко продовжує підготовку до третього етапу сезону Діамантової ліги, який пройде 6 червня в Римі.

Про це повідомив сам спортсмен у своєму Facebook.

"Вправа, яку повинен любити кожен стрибун", - написав Бондаренко.

Українець повернувся після операції на коліні змагавшись на етапі в Шанхаї, але зайняв лише десяте місце. Тепер Бондаренко виступить в Римі, де крім нього також змагатимуться Марина Бех-Романчук і Анна Ярощук-Рижикова.

Нагадаємо, Юлія Левченко стала другою на етапу Діамантової ліги в Стокгольмі.

Раніше повідомлялося, Земляк, Бондаренко та Проценко виступили на етапі Діаманотової ліги в Рабаті.

Джерело - Чемпіон.