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Збірна України оголосила склад на матч із Данією

Сьогодні 19:26 553 0
Збірна України оголосила склад на матч із Данією

Став відомий склад збірної України з гандболу напередодні ключової зустрічі з командою Данії в рамках відбору до чемпіонату Європи.

Про це повідомляє ФГУ.

Чинних чемпіонів країни Мотор представлятимуть шість гравців, також до команди приєднаються представники німецького, французького, румунського та інших європейських чемпіонатів.

Нагадаємо, матч проти світового гандбольного гранду відбудеться в київському Палаці спорту в середу, 12 червня.

Придбати квиток можна на сайті Esport.in.ua.

Воротарі: Геннадій Комок, Антон Терехов (обидва — Мотор), Антон Деревянкін (ZTR);

Польові гравці: Станіслав Жуков (Гуммерсбах, Німеччина), Сергій Онуфрієнко (Шартр, Франція), Владислав Остроушко (Еврофарм Работник, Македонія), Олександр Кириленко (КОКС, Фінляндія), Павло Гурковський (Келераши, Румунія), Дмитро Горига (Погонь Щецин, Польща), Богдан Черкащенко (СКА-Мінськ, Білорусь), Олександр Южбабенко (Спартак, Росія), В’ячеслав Садовий (Бакеу, Румунія), Артем Козакевич, Юрій Кубатко, Захар Денисов, Євген Буйненко (усі — Мотор), Андрій Акименко, Олександр Тільте, Іван Бурзак (усі — ZTR), Владислав Паровинчак, Євген Жук, Дмитро Тютюнник (усі — ЗНТУ-ЗАБ), Сергій Орловський (Донбас).

Нагадаємо, що Мотор в наступному сезоні може виступити у Балтійській лізі.

Раніше Мотор завоював Кубок України з гандболу.

Джерело - ФГУ.

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