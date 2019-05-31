Чемпіон України Мотор в наступному сезоні може виступити у Балтійській або SEHA лізі з гандболу.

Про це розповів директор клубу Геннадій Касай прес-службі Мотору.

"Сподіваємося, чемпіонат України з часом стане більш конкурентним, але є й інші ліги. Ми ведемо з ними переговори. Як тільки буде рішення, ми оголосимо про це. Поки ж достатньою конкретики ще немає. Ми ведемо переговори як з Балтійської лігою, так і з SEHA лігою.

Команда повинна більше грати, потрібна практика для молодих гравців. У майбутньому сезоні ми збираємося взяти в "Мотор" 3-4 чоловік з другої команди, щоб вони росли в своєму рівні", - сказав Касай.

В цьому сезоні Мотор виграв чемпіонат і кубок України.

Джерело - ГК Мотор.