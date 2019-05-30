Україна завоювала вісім медалей на етапі Кубка світу в Познані

Збірна України завоювала вісім медалей на першому в сезоні етапі Кубка світу, який проходив у Познані, Польща.

Після трьох нагород в перший день фіналів українці завоювали ще п'ять медалей у заключний день змагань. Інна Гріщун завоювала золото на дистанції 5000 метрів на байдарці.

Дві бронзи до особистих медалей додали дует каноісток Людмила Лузан і Анастасія Четверикова. Українки посіли третє місце на дистанціях 200 м і 500 м.

Крім цього, Четверикова завоювала свою четверту медаль - бронзу в каное-міксті з Юрієм Вандюк, а Марія Кічасова-Скорик і Олег Кухарик стали третіми в байдарці-міксті.

Таким чином, Україна завоювала 8 медалей - 2 золота і 6 бронз, при цьому, на рахунку Четверикова чотири медалі, а на рахунку Лузан - три.

Другий етап Кубка світу пройде з 31 травня по 2 червня в Дуйсбурзі, Німеччина.

Раніше повідомлялося, Україна проведе Чемпіонат Європи з веслування на човнах Драконах.

Джерело - Чемпіон.