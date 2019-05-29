Збірна України у п'яти партіях поступилася Чехії в Золотій Євролізі

Чоловіча збірна України в Брно провела матч проти збірної Чехії у рамках другого туру Золотої Євроліги.

Українська команда впевнено розпочала гру, вигравши два сети за 50 хвилин 17:25 і 20:25, але в третій партії господарям вдалося переломити хід гри. У чехів почав працювати блок, а "синьо-жовті" втратили свій перший темп і впевненість у своїх силах.

Чехи, за підтримки місцевих трибун, змогли перевести гру в тай-брейк, де також перемогли 15:13. Це перша поразка в турнірі для збірної України.

У паралельному матчі збірна Білорусі обіграла Фінляндію (3:0), що дозволило нашим географічним сусідам очолити групу С, звідки розігрується лише одна путівка у Фінал чотирьох.

Золота Євроліга

Група С, 2-й тур

29 травня

Чехія – Україна 3:2 (17:25, 20:25, 25:18, 25:18, 15:13)

Нагадаємо, Жіноча збірна України розгромила Швецію в Золотій Євролізі.

Джерело - Чемпіон.