У другій грі Золотої Євроліги волейболістки збірної України перемогли Швецію.
В Стокгольмі закінчилась зустріч другого туру Золотої Євроліги серед жінок. Українська команда грала с місцевою збірною.
До початку матчу українки були фаворитками, що і підтвердили на майданчику. Увесь поєдинок Україна володіла суттєвою перевагою і без проблем впоралася з суперницями в трьох партіях (13:25, 21:25, 12:25).
Інший матч нашої групи А між Словаччиною і Чехією завершився виїзною перемогою словачок з рахунком 3:2.
Золота Євроліга. Стокгольм (Швеція)
Жінки.2-й тур
Група А
29 травня
Швеція - Україна
0:3 (13:25, 21:25,12:25)
Чехія - Словаччина
2:3 (25:22, 23:25, 23:25, 25:10, 14:16)
Після двох зіграних матчів Україна лідирує в групі.
1. Україна 2 матчі, 2 перемоги, 0 поразок, 6 очок, співвідношення партій 6 - 0
2. Чехія 2, 1, 1, 4, 5 - 3
3. Словаччина 2, 1, 1, 2, 3 - 5
4. Швеція 2, 0, 2, 0, 0 - 6
Наступний матч українська команда проведе 1 червня в гостях проти Чехії.
Нагадаємо, збірна України з футболу переграла Катар на чемпіонаті світу. У першому матчі українці здолали збірну США.
Джерело - Чемпіон.