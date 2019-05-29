У другій грі Золотої Євроліги волейболістки збірної України перемогли Швецію.

В Стокгольмі закінчилась зустріч другого туру Золотої Євроліги серед жінок. Українська команда грала с місцевою збірною.

До початку матчу українки були фаворитками, що і підтвердили на майданчику. Увесь поєдинок Україна володіла суттєвою перевагою і без проблем впоралася з суперницями в трьох партіях (13:25, 21:25, 12:25).

Інший матч нашої групи А між Словаччиною і Чехією завершився виїзною перемогою словачок з рахунком 3:2.

Золота Євроліга. Стокгольм (Швеція)

Жінки.2-й тур

Група А

29 травня

Швеція - Україна

0:3 (13:25, 21:25,12:25)

Чехія - Словаччина

2:3 (25:22, 23:25, 23:25, 25:10, 14:16)

Після двох зіграних матчів Україна лідирує в групі.

1. Україна 2 матчі, 2 перемоги, 0 поразок, 6 очок, співвідношення партій 6 - 0

2. Чехія 2, 1, 1, 4, 5 - 3

3. Словаччина 2, 1, 1, 2, 3 - 5

4. Швеція 2, 0, 2, 0, 0 - 6

Наступний матч українська команда проведе 1 червня в гостях проти Чехії.

Нагадаємо, збірна України з футболу переграла Катар на чемпіонаті світу. У першому матчі українці здолали збірну США.

Джерело - Чемпіон.