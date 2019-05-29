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Склад збірної України з легкої атлетики на Європейські ігри

Сьогодні 09:17 469 0
Склад збірної України з легкої атлетики на Європейські ігри

Став відомий склад збірної України з легкої атлетики, яка 22-29 червня в Мінську (Білорусь) візьме участь в Європейських іграх.

Про це повідомляє офіційний сайт ФЛАУ.

Жінки:

Стуй Христина (100 м)

Плотіцина Ганна (100 м з/б) Київська обл.

Качур Яна (Гонка переслідування 200 м)

Мельник Тетяна (Змішана естафета 4х400 м)

Рижикова Анна (Змішана естафета 4х400 м)

Логвиненко Аліна (Змішана естафета 4х400 м)

Прищепа Наталія (Гонка переслідування 600 м)

Ляхова Ольга (Гонка переслідування 600 м)

Бех-Романчук Марина (Довжина)

Гришутіна Крістіна (Довжина)

Гацько-Федусова Ганна (Спис)

Чоловіки: 

Смелик Сергій (100 м)

Шаматрин Артем (110 м з/б) 

Чорномаз Богдан (Змішана естафета 4х400 м)

Поздняков Олексій (Змішана естафета 4х400 м)

Даниленко Данило (Змішана естафета 4х400 м)

Сеник Станіслав  (Гонка переслідування 400 м)

Гуцол Євген (Гонка переслідування 800 м)

Миронець Олег (Гонка переслідування 800 м)

Проценко Андрій (Висота)

Дем’янюк Дмитро (Висота)

Раніше, збірна України завоювала золоті медалі Кубка Європи з легкої атлетики. Також, російську легкоатлетку, яка видавала себе за українку, дискваліфікували на 12 років.

Джерело - ФЛАУ.

#Легка атлетика
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