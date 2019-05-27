Український біговий клуб за три роки підготував понад 30 марафонців

Running club Poltava існує з 2016 року, за цей час 32 учасники клубу пробігли повну дистанцію марафону - 42 кілометри 195 метрів.

Про це йдеться на офіційній сторінці полтавського бігового клубу в Instagram.

"За 3 роки існування Running club Poltava 32 члени клубу стали марафонцями! Хтось поступово йшов до цього рішення, у когось подібна ідея виникала спонтанно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, восьмого червня на полтавському картодромі Лтава відбудеться годинний забіг Ltava Run Racing.

Джерело - Чемпіон.