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Український біговий клуб за три роки підготував понад 30 марафонців

Сьогодні 17:35 191 0
Український біговий клуб за три роки підготував понад 30 марафонців

Running club Poltava існує з 2016 року, за цей час 32 учасники клубу пробігли повну дистанцію марафону - 42 кілометри 195 метрів.

Про це йдеться на офіційній сторінці полтавського бігового клубу в Instagram.

"За 3 роки існування Running club Poltava 32 члени клубу стали марафонцями! Хтось поступово йшов до цього рішення, у когось подібна ідея виникала спонтанно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, восьмого червня на полтавському картодромі Лтава відбудеться годинний забіг Ltava Run Racing.

 
 
 
 
 
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За 3 роки існування Running club Poltava 32 члени клубу стали марафонцями! Хтось поступово йшов до цього рішення, у когось подібна ідея виникала спонтанно. І як сказала наша новоспечена марафонка @tshevelenko — не такий страшний марафон, як підготовка до нього))) 42 195 м — це не просто дистанція. Це шлях самопізнання, це відкриття своїх надможливостей, це той досвід, який назавжди змінить ваше життя. Чому цей шлях до свого марафону починається саме з нашого клубу? Тому що ми всі теж колись були на початку цієї дороги. Ми теж колись не бігали. Ми так і залишаємось любителями. Але ми всі переможці. У першу чергу для себе. Тож якщо ви хочете змінити життя, стати частинкою нашої бігової родини, приходьте на наші тренування. І пробіжіть свій перший кілометр. Може, це буде початком вашого тріумфального шляху до марафону!

A post shared by Running club Poltava (@runningclubpoltava) on

Джерело - Чемпіон.

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