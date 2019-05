Український біговий клуб за три роки підготував понад 30 марафонців

View this post on Instagram

За 3 роки існування Running club Poltava 32 члени клубу стали марафонцями! Хтось поступово йшов до цього рішення, у когось подібна ідея виникала спонтанно. І як сказала наша новоспечена марафонка @tshevelenko — не такий страшний марафон, як підготовка до нього))) 42 195 м — це не просто дистанція. Це шлях самопізнання, це відкриття своїх надможливостей, це той досвід, який назавжди змінить ваше життя. Чому цей шлях до свого марафону починається саме з нашого клубу? Тому що ми всі теж колись були на початку цієї дороги. Ми теж колись не бігали. Ми так і залишаємось любителями. Але ми всі переможці. У першу чергу для себе. Тож якщо ви хочете змінити життя, стати частинкою нашої бігової родини, приходьте на наші тренування. І пробіжіть свій перший кілометр. Може, це буде початком вашого тріумфального шляху до марафону!