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Радівілова і Федорова завоювали медалі в перший день фіналів Кубку світу

Сьогодні 13:14 436 0
Радівілова і Федорова завоювали медалі в перший день фіналів Кубку світу

Українські гімнастки Ангеліна Радівілова і Яна Федорова завоювали по одній медалі в перший день фіналів на етапі Кубку світу, який проходить в Осієку, Хорватія.

Про оце повідомляє Xsport.

25 травня у жінок розігрувалися медалі в опорному стрибку і вправах на різновисоких брусах. В опорному стрибку Радівілова завоювала срібло - 13,667, тоді як Федорова на 0,033 бала відстала від бронзової позиції.

У вправах на брусах українки помінялися місцями - Федорова піднялася на п'єдестал з третього місця - 12,667 бала, тоді як Радівілова стала четвертою - 12,367.

Раніше, українці завоювали три медалі на першому в сезоні етапі Кубка світу з веслування. Також чоловіча збірна України перемогла Фінляндію в матчі Золотої Євроліги.

Джерело - Xsport.

#Спортивна гімнастика
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