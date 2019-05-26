Збірна України завоювала три медалі на першому в сезоні етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное в Познані, Польща.
Про це повідомляє Xsport.
Анастасія Четверікова і Людмила Лузан посіли перше і третє місця в каное-одиночці на 500 метрів:
У свою чергу, бронзові призери Олімпійських ігор 2016 каное-двійка Дмитра Янчука та Тараса Міщука стала третьою на дистанції 500 метрів.
Раніше, українець встановив абсолютний світовий рекорд серед юніорів у жимі лежачи, а Україна отримала Офіційний прапор проведення Євро-2020 з художньої гімнастики.
Джерело - Xsport.