Чоловіча збірна України з волейболу здобула дебютну перемогу в Золотій Євролізі.

Українська національна команда на виїзді обіграла Фінляндію. Синьо-жовті програли перший сет, але потім переломили хід гри і виграли наступні три партії.

У групі України також виступають збірні Чехії та Білорусі. З першими Україна зіграє 29 травня, з другими - 1 червня.

Золота Євроліга

Чоловіки

Група С

Фінляндія - Україна 1:3 (30:28, 22:25 17:25, 22:25)

Нагадаємо, жіноча збірна України також успішно стартувала в Золотій Євролізі. Також, український волейболіст хоче отримати російське громадянство.

Джерело - Чемпіон.