Чоловіча збірна України з волейболу здобула дебютну перемогу в Золотій Євролізі.
Українська національна команда на виїзді обіграла Фінляндію. Синьо-жовті програли перший сет, але потім переломили хід гри і виграли наступні три партії.
У групі України також виступають збірні Чехії та Білорусі. З першими Україна зіграє 29 травня, з другими - 1 червня.
Золота Євроліга
Чоловіки
Група С
Фінляндія - Україна 1:3 (30:28, 22:25 17:25, 22:25)
Нагадаємо, жіноча збірна України також успішно стартувала в Золотій Євролізі. Також, український волейболіст хоче отримати російське громадянство.
Джерело - Чемпіон.