Мак-Грегор: За два тижні до поєдинку я травмував ногу

Екс-володар титулу чемпіона UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор отримав пошкодження перед поєдинком з нинішнім власником пояса в легкій вазі Хабібом Нурмагомедовим.

Про це боєць повідомив для MMA Fighting.

"За два з половиною тижні до матчу я працював над ударами ногами з молдавським бійцем. Я пробив йому в живіт, і два моїх пальці на нозі загнулася, залишившись в тому ж положенні. Нога стала як повітряна куля!

В результаті я знизив навантаження у два рази. Бігати я не міг, а вага залишалася сильно високою. У підсумку мені довелося дуже інтенсивно працювати, щоб скинути. Я дуже сильно був зневоднений і не спав по дві доби, щоб досягти необхідної ваги", - сказав Мак-Грегор.