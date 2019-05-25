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Мак-Грегор: За два тижні до поєдинку я травмував ногу

Сьогодні 20:03 240 0
Мак-Грегор: За два тижні до поєдинку я травмував ногу

Екс-володар титулу чемпіона UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор отримав пошкодження перед поєдинком з нинішнім власником пояса в легкій вазі Хабібом Нурмагомедовим.

Про це боєць повідомив для MMA Fighting.

"За два з половиною тижні до матчу я працював над ударами ногами з молдавським бійцем. Я пробив йому в живіт, і два моїх пальці на нозі загнулася, залишившись в тому ж положенні. Нога стала як повітряна куля!

В результаті я знизив навантаження у два рази. Бігати я не міг, а вага залишалася сильно високою. У підсумку мені довелося дуже інтенсивно працювати, щоб скинути. Я дуже сильно був зневоднений і не спав по дві доби, щоб досягти необхідної ваги", - сказав Мак-Грегор.

Нагадаємо, Мак-Грегор побудував будинки для бездомних ірландських сімей.

Також, з нього зняли обвинувачення у пограбуванні.

Джерело - MMA Fighting.

#Мак-Грегор, #ММА, #травма, #Нурмагомедов
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