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Колумбійські велосипедисти дискваліфіковані через допінг

Сьогодні 12:30 375 0
Колумбійські велосипедисти дискваліфіковані через допінг

Колумбійська велокоманда Manzana Postobon відсторонена від змагань на термін від 15 до 45 днів після двох допінг-випадків за рік.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного союзу велосипедистів (UCI).

Хосе Хуан Амадор Кастано здав позитивну допінг-пробу 22 жовтня 2018 року. У ній виявили сліди болденона. Його колега по команді Вілмар Андрес Паредес Сапата здав позитивний допінг-тест 27 лютого 2019 року. У його аналізах знайшли сліди еритропоетину.

Команда, спортсмени якої здають два або більше позитивних тестів за рік, за правилами UCI усуваються від змагань. Остаточне рішення прийме дисциплінарна комісія.

Нагадаємо, об'єднаний чемпіонат світу з велоспорту відбудеться 2023 року

Також, 90-річного велосипедиста позбавили світового рекорду через допінг.

Джерело - UCI.

#велоспорт, #допінг, #відсторонення
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