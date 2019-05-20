Зірки світового бігу відвідають напівмарафон в Дніпрі

26 травня в Дніпрі пройде напівмарафон 4th Interpipe Dnipro Half Marathon. В цьому році в забігу візьмуть участь представники світової бігової еліти.

Про це повідомляє офіційний сайт Dnipro Half Marathon.

Зокрема, свою участь в забігу вже підтвердили переможці 9th Nova Poshta Half Marathon кенійці Кімелев Дейзі Джепту і Санг Бернард Черуійо, найкращий марафонець України Роман Романенко, а також найвідоміші українські бігунки Тетяна Вернигор і Вікторія Калюжна.

Нагадаємо, Running club Poltava презетував медаль фінішера на годинний забіг.

Також, британець пробіг на біговій доріжці 843,7 км за тиждень.

Джерело - DNIPRO HALF MARATHON.