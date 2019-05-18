Карпати і Галичанка вийшли в фінал Кубка України

В Ужгороді стартував Фінал чотирьох гандбольного Кубка України серед жіночих команд.

У півфіналах львівська Галичанка впевнено перемогла херсонську Дніпрянку (30:22), а ужгородські Карпати завдали поразки миколаївському Реалу 28:21. 19 травня Галичанка та Карпати зіграють за титул, а Дніпрянка і Реал проведуть матч за третє місце.

Кубок України

Ужгород

1/2 фіналу

Дніпрянка (Херсон) - Галичанка (Львів) 22:30 (8:13)

Дніпрянка: Кандибей 3, Дябло 9, Трубіцина 1, Іщенко 2, Калигін 2, Мінєєва 5.

Галичанка: Савчин 1, Дмитришин 2, Маркевич 5, Головко 4, Василяка 2, Фурманець 1, Гайкова 3, Череп 2, Стельмах 6, Давидянц 1, Поляк 3.

Реал (Миколаїв) - Карпати (Ужгород) 21:28 (7:12)

Реал: Бабин 1, Аксьонова 5, Донець 1, Ситенька 2, Рябоконь 1, Каганець 7, Червякова 4.

Карпати: Байрак 2, Мелексецева 3, Готра 8, Макаренко 1, Купчак 3, Шіпляк 2, Лезінская 3, Безрукова 5, Гававка 1.

Нагадаємо, Мотор всьоме поспіль виграв чемпіонат України.

Джерело - Чемпіон.