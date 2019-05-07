Українські синхроністки здобули дві бронзи на етапі Світової серії в Пекіні

Українські синхроністки виграли дві бронзи в останній день Світової серії в Пекіні, Китай.

У довільній програмі дуетів Анна Носова і Олександра Бурдова набрали 85.3667 бали і стали третіми. На другому місці зупинилися француженки Лаура і Шарлотта Тремл, в активі яких 88.5667 бали, а на вершину п'єдесталу піднялися канадки Жаклін Симон і Клаудія Голснер з результатом 89.8667 бали.

У довільній програмі груп українкам також вдалося добути бронзу. Збірна України в складі Євгенії Ліхман, Анни Носової, Дар'ї Корнеєвої, Олесі Дерев'янченко, Олександри Бурдової, Анастасії Кулик, а також Софії та Катерини Стуленкових набрала 85.9667 пункту. Друге місце зайняли французькі синхроністки, які показали результат 88.2000 очка, а перше - канадки, які набрали 89.1333 бали.

Джерело - Чемпіон.