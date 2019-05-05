Мій профіль
Михайличенко може очолити Динамо
Вчора 17:10 1940 2
Світоліна поступилася в першому ж матчі на турнірі в Мадриді
Вчора 16:10 755
Альварес у непростому поєдинку здобув перемогу над Джейкобсом і об'єднав пояси
Вчора 13:10 854
Україна в овертаймі програла Естонії в заключному матчі чемпіонату світу
04.05.2019 22:25 1307
Костюк вдруге зіграє в основній сітці турніру в Мадриді
04.05.2019 14:12 887
Козлова зіграє в основній сітці на турнірі в Мадриді
04.05.2019 13:41 712
Переможний стрибок юної українки, який переписав історію Діамантової ліги
04.05.2019 12:09 3019
17-річна українка з особистим рекордом виграла перший етап Діамантової ліги
03.05.2019 22:02 1803
Козлова впевнено перемогла росіянку на турнірі в Мадриді
03.05.2019 17:41 1283
Португалія не буде подавати апеляцію на рішення УЄФА по Мораесу
03.05.2019 16:32 1107
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
5 Травня 2019
23:40 Футбол Реал переміг Вільярреал, Валенсія розгромила Уеску. Результати 36 туру Ла-Ліги 188
23:31 Футбол Аталанта перемогла Лаціо, Фіорентіна поступилася Емполі. Результати 35 туру Серії А 210
23:10 Футбол Реал Мадрид — Вільярреал 3:2. Огляд матчу 542
22:51 Теніс Цуренко - Кербер: відеоогляд матчу 309
22:40 Футбол Шахов забив за ПАОК в матчі чемпіонату Греції 304
22:38 Футбол Філадельфія - Торонто: ОНЛАЙН 539
22:20 Футбол Байєр розгромив Айнтрахт Ф, Шальке розписав нічию з Аугсбургом. Результати 32 туру Бундесліги 315
22:00 Хокей Даллас - Сент-Луїс: ОНЛАЙН 602
22:00 Гімнастика Україна завоювала дві медалі на етапі Кубка виклику в Мексиці 261
21:40 Теніс Костюк поступилася чешці на турнірі в Мадриді 1003
21:22 Футбол Реал має намір продати Бейла 391
21:00 Футбол Десна - Чорноморець 2:4: Огляд матчу 556
20:41 Теніс Козлова перемогла представницю Китаю на турнірі в Мадриді 490
20:19 Теніс Цуренко програла на турнірі в Мадриді 375
20:01 Футбол Інгулець розписав нічию з Дніпро-1, Металіст 1925 переміг Рух. Результати матчів 27 туру Першої ліги 726
19:40 Футбол Рибка продовжив контракт з Сабаілом 421
19:20 Футбол Карпати програли Арсеналу у 27 турі УПЛ 467
19:00 Футбол Чорноморець вирвав перемогу у Десни у 27 турі УПЛ 381
18:40 Футбол Олімпік - Ворскла 1:1: Огляд матчу 650
18:20 Футбол Гаддерсфілд зіграв внічию з МЮ, Челсі розгромив Вотфорд. Результати 37 туру АПЛ 482
18:00 Теніс Цуренко - Кербер: онлайн-трансляція 911 2
17:49 Теніс Ястремська поступилася Плішковій на турнірі в Мадриді 424
17:46 Блог Тимощук українською привітав Зеніт з чемпіонством 903
17:40 Футбол Дембеле пропустить залишок сезону 510
17:10 Футбол Михайличенко може очолити Динамо 1940 2

Україна завоювала дві медалі на етапі Кубка виклику в Мексиці

Вчора 22:00 261 0
Україна завоювала дві медалі на етапі Кубка виклику в Мексиці

Українські гімнастки завоювали дві медалі на етапі Кубка виклику в Гвадалахарі, Мексика.

Спочатку Крістіна Погранична і Єва Мелещук зайняли четверте (76.600) і п'яте (75.300) місця відповідно в багатоборстві і кваліфікувалися в три фінала.

Погранична стала восьмою у вправах з м'ячем (14.700 = 9.400 складність + 6.200 виконання - 0,9 пенальті), п'ятою з булавами (19.950 = 12.600 складність + 7.350 виконання) і зуміла завоювати срібло у вправах з обручем (21.050 = 12.700 складність + 8.350 виконання).

У свою чергу, Мелещук стала восьмою у вправах зі стрічкою (14.450 = 7.800 складність + 6.650 виконання), посіла п'яте місце з обручем (18.350 = 11.200 складність + 7.150 виконання) і завоювала срібло у вправах з м'ячем (19.350 = 11.600 складність + 7.750 виконання).

Нагадаємо, Світоліна, Ястремська, Цуренко та Костюк програли на турнірі серії Premier Mandatory в Мадриді. Також, Козлова перервала цю серію поразок.

Джерело - Чемпіон.

#Погранична, #Мелещук, #художня гімнастика, #срібло
Коментарі ()