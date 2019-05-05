Україна завоювала дві медалі на етапі Кубка виклику в Мексиці

Українські гімнастки завоювали дві медалі на етапі Кубка виклику в Гвадалахарі, Мексика.

Спочатку Крістіна Погранична і Єва Мелещук зайняли четверте (76.600) і п'яте (75.300) місця відповідно в багатоборстві і кваліфікувалися в три фінала.

Погранична стала восьмою у вправах з м'ячем (14.700 = 9.400 складність + 6.200 виконання - 0,9 пенальті), п'ятою з булавами (19.950 = 12.600 складність + 7.350 виконання) і зуміла завоювати срібло у вправах з обручем (21.050 = 12.700 складність + 8.350 виконання).

У свою чергу, Мелещук стала восьмою у вправах зі стрічкою (14.450 = 7.800 складність + 6.650 виконання), посіла п'яте місце з обручем (18.350 = 11.200 складність + 7.150 виконання) і завоювала срібло у вправах з м'ячем (19.350 = 11.600 складність + 7.750 виконання).

Нагадаємо, Світоліна, Ястремська, Цуренко та Костюк програли на турнірі серії Premier Mandatory в Мадриді. Також, Козлова перервала цю серію поразок.

Джерело - Чемпіон.