Батько Хабіба: Задушу батька Мак-Грегора із зав'язаними руками

Батько Хабіба Нурмагомедова Абдулманап у разі поєдинку з батьком Конора Макгрегора Тоні він легко б з ним впорався.

Про це він заявив сам Абдулманап.

"Ходив слух, що ми можемо з ним побитися? . Прив'язаними руками я його задушу. Ось у мене будуть прив'язані руки, ви його запустите до мене, і я його все одно задушу. Ви не вірите? Можете запропонувати. Я професіонал, все життя тренуюся. Не можна порівнювати. У нас різний клас", - сказав батько Хабіба.