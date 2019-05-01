Батько Хабіба: Задушу батька Мак-Грегора із зав'язаними руками

Мій профіль
Барселона розгромила Ліверпуль та наблизилася до фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 1617
Барселона - Ліверпуль 3:0. Відео голів та огляд матчу
Сьогодні 00:16 2951
WBA забрала чемпіонський пояс в Усика та віддала його росіянину Лєбєдєву
Вчора 20:09 1904
Касільяса госпіталізували з інфарктом
Вчора 19:20 1344
Збірна України здобула першу перемогу на чемпіонаті світу
Вчора 16:22 1528
Барселона - Ліверпуль: анонс і прогноз півфіналу ЛЧ
Вчора 06:48 2206
Аякс переграв Тоттенгем у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів
30.04.2019 23:57 1214
Помер легендарний український баскетболіст - Зураб Хромаєв
30.04.2019 19:03 3288
Визначили найкращого гравця туру УПЛ
30.04.2019 12:54 927
Маліновський претендує на звання найкращого гравця року в Бельгії
30.04.2019 11:58 1238
Навколо спорту
Блоги
Шедевральний гол ударом скорпіона в Нідерландах
Шедевральний гол ударом скорпіона в Нідерландах Максим Буйдин
Вчора 13:57 1110
Боєць MMA показав свою зламану щелепу після останнього бою
Боєць MMA показав свою зламану щелепу після останнього бою Максим Буйдин
30.04.2019 18:18 978
Беленюк почав цитувати Конфуція, але тренер його зупинив
Беленюк почав цитувати Конфуція, але тренер його зупинив Максим Буйдин
30.04.2019 16:14 975
Гравець Шеффілда відсвяткував вихід клубу в АПЛ. Футболіст ледве стояв на ногах
Гравець Шеффілда відсвяткував вихід клубу в АПЛ. Футболіст ледве стояв на ногах Максим Буйдин
30.04.2019 14:36 1120
Зінченко запалив у Міжнародний день танцю. Відео поділився МанСіті
Зінченко запалив у Міжнародний день танцю. Відео поділився МанСіті Максим Буйдин
30.04.2019 13:01 1720
Відмінне завершення Гарріса - у ТОП-5 моментів дня НБА
Відмінне завершення Гарріса - у ТОП-5 моментів дня НБА Максим Буйдин
30.04.2019 12:00 354
Принц Гаррі, провал Мо Фари, кров на фініші: як відбувся Лондонський марафон 2019
Принц Гаррі, провал Мо Фари, кров на фініші: як відбувся Лондонський марафон 2019 Valeriy Ruchka
30.04.2019 08:02 762
27 років тому збірна України провела перший матч в історії. Тоді ж був забитий і перший гол
27 років тому збірна України провела перший матч в історії. Тоді ж був забитий і перший гол Максим Буйдин
29.04.2019 17:52 2346 2
Не просто легіонер: Віда святкує 30-річчя
Не просто легіонер: Віда святкує 30-річчя Максим Буйдин
29.04.2019 17:11 1113
Шокуючий день для України: Ентоні Джошуа два роки тому нокаутував Володимира Кличка
Шокуючий день для України: Ентоні Джошуа два роки тому нокаутував Володимира Кличка Valeriy Ruchka
29.04.2019 15:31 999
Футболіст дав інтерв'ю із заголовком «Лікарі говорили, що я помру» і через день помер
Футболіст дав інтерв'ю із заголовком «Лікарі говорили, що я помру» і через день помер Максим Буйдин
29.04.2019 15:04 1920
11 років тому Скоулз забив той самий чудо-гол у ворота Барселони
11 років тому Скоулз забив той самий чудо-гол у ворота Барселони Максим Буйдин
29.04.2019 12:55 1317
Потужний блок-шот Хорфорда - момент дня в НБА
Потужний блок-шот Хорфорда - момент дня в НБА Максим Буйдин
29.04.2019 11:53 546
В Англії матч перервали через вилученого з поля футболіста. Він вимкнув світло на стадіоні, коли пішов у душ
В Англії матч перервали через вилученого з поля футболіста. Він вимкнув світло на стадіоні, коли пішов у душ Valeriy Ruchka
28.04.2019 22:47 1569
Кенієць Кіпчоге підтвердив звання найшвидшого марафонця світу
Кенієць Кіпчоге підтвердив звання найшвидшого марафонця світу Valeriy Ruchka
28.04.2019 22:43 832
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:16 Футбол Барселона - Ліверпуль 3:0. Відео голів та огляд матчу 2951
00:08 Баскетбол Денвер - Портленд: онлайн-трансляція матчу плей-оф НБА 552
00:07 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 68439
00:00 Хокей Кароліна - Айлендерс: онлайн-трансляція матчу НХЛ 534
1 Травня 2019
23:57 Футбол Барселона розгромила Ліверпуль та наблизилася до фіналу Ліги чемпіонів 1617
23:29 ММА Батько Хабіба: Задушу батька Мак-Грегора із зав'язаними руками 1460
23:17 Футбол Воротар Шахтаря: У мене є шанс потіснити П'ятова 483
22:48 Футбол Реал зворушливо підтримав Касільяса після серцевого нападу 777
22:31 Футбол Саррі: Поважаю Айнтрахт. Вийти у фінал Ліги Європи буде складно 331
22:13 Футбол Ремзі вибув до кінця сезону 352
22:11 Блог Про Суми та трасу Суми Нова Пошта Напівмарафон 238
21:47 Бокс Джошуа незадоволений покаранням Міллера 377
21:38 Футбол У Порту прокоментували стан Касільяса 958
21:21 Футбол Циганик: В УПЛ потрібно залучати іноземних арбітрів 356
21:01 Футбол Барселона - Ліверпуль: стартові склади 449
20:48 Футбол Тренер Сербії: У нас є можливість завершити кваліфікацію на першому місці 3744
20:38 Теніс Надаль підтримав Касільяса після серцевого нападу 336
20:20 Футбол Верес переграв Чайку, Минай поступився Черкащині-Академії. Результати матчів 23 туру Другої ліги 610
20:09 Бокс WBA забрала чемпіонський пояс в Усика та віддала його росіянину Лєбєдєву 1904
19:49 Футбол Онана: Усе одно, з ким грати у фіналі, адже ми вже вибили Реал і Ювентус 484
19:43 Блог У Болівії фанати закидали воротаря петардами 389
19:34 Футбол Миколаїв розгромив Металіст, Інгулець знищив Суми. Результати матчів 26 туру Першої ліги 846
19:20 Футбол Касільяса госпіталізували з інфарктом 1344
19:11 Футбол Гравець Мілана порушив дисципілну. Гаттузо закрив усю команду на 5 днів на базі 433
18:46 ММА Оголошено дата та місце наступного бою Нурмагомедова 452

Батько Хабіба: Задушу батька Мак-Грегора із зав'язаними руками

Вчора 23:29 1460 0
Батько Хабіба: Задушу батька Мак-Грегора із зав'язаними руками

Батько Хабіба Нурмагомедова Абдулманап у разі поєдинку з батьком Конора Макгрегора Тоні він легко б з ним впорався.

Про це він заявив сам Абдулманап.

"Ходив слух, що ми можемо з ним побитися? . Прив'язаними руками я його задушу. Ось у мене будуть прив'язані руки, ви його запустите до мене, і я його все одно задушу. Ви не вірите? Можете запропонувати. Я професіонал, все життя тренуюся. Не можна порівнювати. У нас різний клас", - сказав батько Хабіба.

Нагадаємо, оголошено дата та місце наступного бою Нурмагомедова.

Також, в Україні відбудеться бійцівський турнір від нового MMA-промоушену.

Джерело - 24boxing.

#Нурмагомедов, #Мак-Грегор
Коментарі ()