Екс-тренер збірної Австрії підозрюється у порушенні антидопінгових правил

Колишній тренер збірної Австрії з лижних видів спорту Геральд Хайгель підозрюється в постачанні спортсменів допінгом.

Про це повідомляє ARD.

Відбув дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил лижник Йоганнес Дюрр дав свідчення проти Хайгеля, заявивши, що тренер особисто надавав спортсменам національної команди еритропоетин і знав про використання кров'яного допінгу в команді.

Спеціаліст, у свою чергу, заперечує всі звинувачення і збирається подати в суд на Дюрра.

Відзначимо, що взимку 2019 року ще двох підопічних Хайгеля дискваліфікували за порушення антидопінгових правил. Одного з них — Макса Гауке — затримали в номері прямо під час переливання крові.

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Джерело - ARD.