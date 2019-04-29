Екс-тренер збірної Австрії підозрюється у порушенні антидопінгових правил

Колишній тренер збірної Австрії з лижних видів спорту Геральд Хайгель підозрюється в постачанні спортсменів допінгом.
Про це повідомляє ARD.
Відбув дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил лижник Йоганнес Дюрр дав свідчення проти Хайгеля, заявивши, що тренер особисто надавав спортсменам національної команди еритропоетин і знав про використання кров'яного допінгу в команді.
Спеціаліст, у свою чергу, заперечує всі звинувачення і збирається подати в суд на Дюрра.
Відзначимо, що взимку 2019 року ще двох підопічних Хайгеля дискваліфікували за порушення антидопінгових правил. Одного з них — Макса Гауке — затримали в номері прямо під час переливання крові.
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Джерело - ARD.