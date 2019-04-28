Українська гімнастка Влада Нікольченко виграла бронзу етапу Кубка світу в Баку, Азербайджан.

У вправах з булавами Никольченко набрала 21,400 бала, поступившись лише двом росіянкам - Аріні Аверіній (22,300) і Діні Аверіній (22,500).

За підсумками змагань в Баку Никольченко стала володаркою Кубка світу у вправах з булавами, повторивши успіх минулого року.

Нагадаємо, збірна України в групових вправах здобула золото у фіналі з 5 м'ячами, срібло у фіналі з обручами / булавами та бронзу в багатоборстві.

Джерело - Чемпіон.