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Спортінг – Кайрат: анонс і прогноз на фінал Ліги чемпіонів

Сьогодні 09:00 372 0
Спортінг – Кайрат: анонс і прогноз на фінал Ліги чемпіонів

Мабуть, фінал між Спортінгом та Кайратом був одним з найменш передбачуваних варіантів. Тому що все-таки, мабуть, багато хто хотів побачити іспанський фінал або ж бодай би одну команду з Іспанії у вирішальному поєдинку Ліги чемпіонів. Однак, доля вирішила все інакше, і у фіналі зіграють саме Спортінг та Кайрат. Враховуючи той факт, що до фіналу Ліги чемпіонів вийшли команди, які вважались "андердогами" півфіналів, то фаворита вирішального двобою все-таки складно буде визначити. Але ми все-таки спробуємо.

Безумовно, якщо згадати регалії обох команд, то Кайрат має бути фаворитом. Все-таки, казахстанська команда два рази здобувала Кубок УЄФА. До того ж, підопічні Кака гратимуть вдома. Але тут ми спостерігаємо дуже цікавий парадокс. Кайрат двічі приймав Фінал чотирьох"Кубку УЄФА, і двічі "кайратівці", граючи на рідному паркеті, фінішували тільки третіми (свої дві перемоги казахстанська команда здобула у Тбілісі та Лісабоні відповідно). Тому, зараз чемпіони Казахстану вже переписали історію. Але ж не будемо забувати, що вони гратимуть вдома. І казахстанські вболівальники сподіваються, що їх улюбленці все-таки зможуть здобути перемогу на своєму майданчику.

Що стосується Спортінга, то тут ситуація інша. Лісабонські "леви" протягом двох останніх сезонів двічі поспіль виходили до фіналу Кубку УЄФА, і два рази програвали там Мовістар Інтеру. Тепер же підопічним Нуно Діаша вдалося взяти реванш у Інтера. Більше того – абсолютно по ділу і по грі. І саме якщо дивитись на ігрову складову, то тут перевага має бути у португальського клубу. Все-таки, це було видно по матчу з тим же таки Інтером. А Кайрат у цьому плані був, м’яко кажучи, не ідеальним. Ба більше – казахстанська команда, попри перемогу над Барселоною, зіграв далеко не найкращий матч. І в цьому може бути перевага у "біло-зелених". До того ж, "Спортінг" ще жодного разу не перемагав у єврокубках. І це, звичайно, буде головним стимулом для гравців Спортінга у цьому фіналі Ліги чемпіонів.

Отже, 28 квітня буде переписана історія клубного європейського футзалу. Адже саме в цей день стане відомий перший переможець футзальної Ліги чемпіонів. І це дійсно є головною подією, яка станеться після того, як на Алмати Арені пролунає фінальна сирена.   

Ліга чемпіонів. Фінал чотирьох.

Фінал.

Спортінг (Португалія) – Кайрат (Казахстан)

28 квітня 2019 року. Казахстан. Алмати. Алмати Арена – 17.00. 

Арбітри: Саша Томіч, Нікола Йєліч (обидва – Хорватія), Марк Біркет (Англія) 

Прогноз від Чемпіона 1:3

Джерело - 5x5.org.ua.

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