Сьогодні 28 квітня у Казахстані відбудуться вирішальні поєдинки футзальної Ліги чемпіонів.

Про фінал між Спортінгом та Кайратом ми ще поговоримо. А зараз приділимо увагу поєдинку за третє місце. Тим більш, що там теж буде, на що подивитись, адже за бронзові медалі боротимуться гранди іспанського футзалу – Мовістар Інтер та Барселона Ласса. Тому, лише тільки одна ця вивіска потребує того, щоб звернути увагу на цю гру.

Після поразок у півфіналах від Спортінга та Кайрата обом представникам іспанського футзалу, безумовно, кортітиме реабілітуватись за свою невдачу. І щось підказує, що у Інтера таке бажання має бути більшим. Все-таки, підопічні Хесуса Веласко втратили титул клубного чемпіона Європи. І це, безумовно, має трохи задіти за живе "інтеристів". Можливо, це і є той новий виклик для чинних чемпіонів Іспанії. Адже протягом останніх п’яти років "Інтеру" вдалось відновити свою гегемонію як на внутрішній, так і на європейській арені. І матч за "бронзу" може стати для "Інтера"не тільки сатисфакцією за програний півфінал, а чимось більшим.

Водночас неможливо не згадати і про Барсу. "Синьо-гранатові" дуже невиразно виглядали у матчі з Кайратом. Принаймні, якщо не брати до уваги останні хвилини гри, то можна сказати, що "блаугранас" фактично були "мертві". Інша справа, що і Кайрат не вражав яскравою грою – принаймні, у першому таймі. А що було у другій 20-хвилинці, всі прекрасно пам’ятають. Так, можна сказати, що у складі Барси не було Феррао, і що з ним "синьо-гранатові" були би більш потужними в атаці. Однак, зараз результат вже навряд чи можна змінити. Тому, для підопічних Андреу Плази цей поєдинок проти "Інтера" також багато що значить.

До речі, як тут не згадати, що Інтер та Барселона зустрічались у рамках півфіналу минулорічного "Фіналу чотирьох" Кубку УЄФА. Тоді Інтер обіграв Барсу, вийшов у фінал та виграв у португальського Спортінга. А це означає, що Барселона прагнутиме взяти реванш. Так, можна, звичайно сказати, що "блаугранас" ще грають проти "інтеристів" і в чемпіонаті Іспанії. Однак, взяти реванш саме на євроарені – це справа принципу та честі. Тому, тут можна сподіватись, що у Серхіо Лосано та компанії буде такий же вагомий стимул, як і у Інтера.

Окрім того, важливо відзначити один дуже цікавий факт, який теж має вплинути на цей матч. Річ у тім, що через те, що "Інтер" та "Барселона" програли у півфіналах, то вперше за останні кілька років Іспанія залишилась без свого представництва у фіналі головного клубного європейського футзального турніру. Тому, для "інтеристів" та "блаугранас" буде дуже важливо відстояти честь іспанського футзалу. Але комусь це вдасться зробити трохи краще.

Ліга чемпіонів. Фінал чотирьох.

Матч за 3 місце.

Мовістар Інтер (Іспанія) – Барселона Ласса (Іспанія)

28 квітня 2019 року. Казахстан. Алмати. Алмати Арена – 14.30.

Арбітри: Алессандро Мальфер, Анджело Галанте (обидва – Італія), Каміл Четін (Туреччина)

Прогноз від Чемпіона: 4:1

Джерело - 5x5.org.ua.