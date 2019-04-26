Українці стали другими на чемпіонаті Європи з сумо

В активі наших спортсменів 19 медалей

В естонському Таллінні завершився чемпіонат Європи з сумо. У підсумку збірна України посіла друге загальнокомандне з 14 країн-учасниць.

Про це повідомляє прес-служба Спортивного комітету України.

Загалом участь у турнірі взяли понад 300 спортсменів.

Так команда дорослих здобула 19 медалей: 3 золоті, 9 срібних та 7 бронзових. У віковій категорії молодь до 21 року українці вибороли 16 медалей: 5 золотих, 6 срібних та 5 бронзових. Молодь до 23 років завоювала 19 медалей: 5 золотих, 8 срібних та 6 бронзових.

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Континентальними чемпіонами стали: Дуженко Аліна (до 65 кг, дорослі), Цибульняк Максим (до 77 кг, дорослі) та Максименко Марина (до 80 кг, дорослі), Одинцова Валерія (до 60 кг, молодь до 21 року), Нікітінська Олена (до 65 кг, молодь до 21 року), Гребенчук Ірина (до 75 кг, молодь до 21 року), Караченко Демід (до 85 кг, молодь до 21 року) та Даяурі Важа (до 115 кг, молодь до 21 року), Толстова Альона (до 60 кг, молодь до 23 років), Нікітінська Олена (до 65 кг, молодь до 23 років), Явгусішин Данило (до 92 кг, молодь до 23 років) та Даяурі Важа (абсолютна вага, молодь до 23 років).

Окрім того золото вітчизняній збірній принесла команда чоловіків у складі: Урсакі Олександр, Семикрас Святослав, ДаіауріВажа, Хлюстін Анатолій.

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Джерело - СКУ.