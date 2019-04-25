У Києві відбувся другий відкритий кубок Мацушими з Карате Кіокушинкайкан

У столиці України успішно пройшов вже традиційний відкритий Кубок Мацушими з Карате Кіокушинкайкан

19-21 квітня столиця України радо зустріла більше двохсот спортсменів з Естонії, Хорватії, Данії, Австрії, Білорусі, Ізраїлю, які стали суперниками нашої збірної. Команда, що була представлена ​​Українською Асоціацією Карате Кіокушнкайкан, продемонструвала високий рівень підготовки, наші хлопці стали найкращими одразу в декількох вагових і вікових категоріях.

У розділі куміте "золото" взяли юніори - Кіпко Роман (14-15 років, до 60 кг), Федоренко Ілля (16-17 років, до 65 кг), "срібло" у Красильникова Олексія (14-15 років, до 60 кг ) і Черниша Миколи (16-17 років, до 65 кг).

У дівчат перше місце - Ксенія Селенок (18-35 років, до 62,5 кг), у чоловіків переможцями в категорії 18-35 років та більше 80 кг стали Денис Максимов і Раджабов Аслан - перша і друга ступінь п'єдесталу пошани відповідно. Ще одну вищу нагороду в скарбничку збірної додав Євген Євдокимов (1 місце в абсолютній вазі серед спортсменів більше 35 років), повторивши успіх минулорічного турніру.

Успішно виступили "збірники" і в розділі ката. Маленькі каратисти принесли своїй команді дві медалі - перше місце Гадумак Павло, третє - Доронін Сергій. Ще дві медалі взяли дорослі - Зубко Дмитро - "золото", Шуваева Світлана - "срібло".

"Я щиро радий, що ми на дуже високому рівні організовуємо та проводимо такі масштабні турніри, а наші молоді перспективні спортсмени гідно представляють свою країну і мають можливість вдосконалювати навички, змагаючись із сильними зарубіжними суперниками.

Вітаю всю збірну з участю, перемогами і новими досягненнями в кар'єрі - хлопці показали, силу і майстерність. Спортсмени УККА забрали 37 медалей на цьому Кубку - це прекрасний результат спільної роботи тренерів і бійців".

"Дякую всім за це спортивне свято, за подаровані емоції і енергію, сподіваюся знову зустрітися в наступному році. Хочу також подякувати нашому генеральному спонсору і партнеру, національному інтернет-порталу UKR.NET, за фінансову та інформаційну підтримку"- заявив Віце-Президент Європейської організації Карате Кіокушинкайкан, Президент ВГО" УАКК ", Бранч-Чіф ІКО Мацушима, Шихан Сергій Лукьянчиков (6 Дан).