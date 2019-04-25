У російському місті Орєхово-Зуєво троє поліцейських до смерті побили батька дворазового чемпіона світу з ММА серед любителів, який зараз виступає в промоції Fight Nights, Магомеда Юнусілау.
Відомо, що 46-річного Сулли Юнусілау на вулиці, без поважної причини, зупинили поліцейські, а потім сильно побили. Після цього правоохоронці втекли з місця злочину.є
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Чоловіка госпіталізували ще при свідомості з дислокацією і набряком мозку, але лікарі не змогли врятувати його життя.
На співробітників поліції завели кримінальні справи - за умисне заподіяння тяжкої шкоди і перевищення повноважень.
Нагадаємо, легендарний росіянин розбився на велосипеді.
Джерело - Xsport.