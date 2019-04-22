Українці завоювали три золота на турнірі з карате

Українські збірники гарно проявили себе

Каратисти з України приїхали не з пустими руками з турніру Karate1 Premier League в Рабаті.

Українські збірники Анжеліка Терлюга (до 55 кг), Станіслав Горуна (до 75 кг) і Валерій Чоботар (до 84 кг) завоювали три золоті медалі.

Срібло принесла Галина Мельник (до 68 кг).

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У фінальних поєдинках Терлюга перемогла Вен Цзю-Юн з Тайбея (5-2), Горуна був сильнішим за іранця Алі Асгар Асіабарі (9-8), а Чоботар виграв у японця Рютаро Араги (4-3).

Мельник у фіналі програла швейцарці Олені Кьюріці (1-1).

Нагадаємо, Україна обігнала Росію в загальнокомандному заліку на турнірі з боксу.

Джерело - Xsport.