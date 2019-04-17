Менеджер Нурмагомедова: Ти ще страждаєш після того, як Хабіб надер тобі зад?

Менеджер чемпіона UFC у легкій вазі росіянина Хабіба Нурмагомедова й американця Джастіна Гетжі Алі Абдель-Азіз звернувся до Конора Мак-Грегора, щоб той повернувся на ринг і воював з його підопічним із США.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Гей, містер балабол, тобі дають шанс вийти на поєдинок з Гетжі. Ти будеш поводитися як мужик і битися або ти ще страждаєш після того, як Хабіб надер тобі зад? Джастін скине тебе на дно глибше", - зазначив функціонер.

Відзначимо, раніше Конор Мак-Грегор запросив Ломаченка в UFC.

Джерело - iSport.