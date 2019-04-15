Пахнюк: Результат вийшов вищий, ніж я очікував

Українець здобув першу медаль європейської першості

Український гімнаст Петро Пахнюк завоював дебютну медаль чемпіонату Європи.

У коментарі телеканалу Xsport він розповів про звитягу.

"Виконав свою комбінацію на відмінно, без єдиної помилки. Це був четвертий старт на брусах (після трьох етапів багатоборства). У кваліфікації та фіналі багатоборства з цією комбінацією отримав 15,0 балів, 14,9 бала. А в фіналі на брусах вийшло найкраще — на 15,3.

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Не думаю, що можна було обійти Микиту Нагорного без його помилки, і все ж різниця мінімальна — дві десятих: 6,2 і 6,4. Фінал видався хорошою битвою, до якої я був готовий. Програв одну десяту, але всіх інших переміг, результат вийшов вищий, ніж я очікував", - заявив спортсмен.

Нагадаємо, Теміров виграв бронзу чемпіонату Європи.

Джерело - Xsport.