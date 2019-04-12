Бережна принесла збірній України четверте золото чемпіонату Європи

Українська борчиня Аліна Бережна стала чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 72 кг.

На турнірі в румунському Бухаресті Бережна стартувала з перемоги над росіянкою Тетяною Колесниковою-Морозовою, далі виграла у туркені Бусі Тосун, розібралася з місцевою борчинею Олександрою Ніколет Ангел, а в фіналі виявилася сильнішою за німкеню Анну Кармен Шелл.

Це золото стало вже четвертим для збірної України в Бухаресті. Раніше на вищий щабель п'єдесталу піднімалися українки Ірина Гусяк, Оксана Лівач і Алла Черкасова.

Завдяки таким високим результатам збірна України виграла командний медальний залік серед жінок, набравши 168 очок і залишивши позаду себе збірні Болгарії (112), Туреччини (98), Азербайджану (96) і Росії (89).

Нагадаємо, 12 квітня серед медалістів континентальної першості виявилися ще дві українські спортсменки - Лілія Горішна і Тетяна Кіт.

Також, на чемпіонат Європи також поїхав Жан Беленюк.

Джерело - Чемпіон.