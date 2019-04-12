Збірна України здобула два золота на чемпіонаті Європи

Збірна України з боротьби здобула дві золоті нагороди чемпіонату Європи, який триває в Бухаресті.

Українська борчиня Оксана Лівач стала найкращою у ваговій категорії до 50 кг, а Ірина Гусяк у категорії до 55 кг.

У вирішальній сутичці Лівач здолала болгарку Міглену Селішку, а Гусяк розібралася з іншою болгаркою Евеліною Ніколовою.

Друге золото у Бухаресті!!!!⚡️🥇



🤼🇺🇦Ірина Гусяк (до 55 кг) здобуває переконливу перемогу у фіналі над болгаркою Евеліною Ніколовою і слідом за Оксаною Лівач (до 50 кг) сходить на першу сходинку п’єдесталу чемпіонату Європи з боротьби, що проходить у столиці Румунії.@wrestling pic.twitter.com/IGQio0etV8 — НОК України (@OlympicUA) 11 апреля 2019 г.

Тепер у доробку української збірної чотири медалі на чемпіонаті Європи. Раніше бронзові нагороди завоювали Василь Шуптар і Олександр Хоцянівський.

Нагадаємо, що на цей чемпіонат Європи також поїхав Жан Беленюк.

Джерело - Чемпіон.