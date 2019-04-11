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Черкасова здобула перше в кар'єрі золото Чемпіонату Європи

Вчора 22:36 268 0
Черкасова здобула перше в кар'єрі золото Чемпіонату Європи

Українська борчиня Алла Черкасова стала чемпіонкою Європи в категорії до 68 кг.

29-річна спортсменка перемогла бронзову призерку Олімпіади-2008 Агнешку Вещек, шведку Йенні Франссон, яка також бронзова олімпійська медалістка (Ріо 2016), представницю Азербайджану українського походження Ірину Нетребу і чешку Аделу Ганзлічкову.

Черкасова вперше в кар'єрі виграла золото чемпіонату Європи. При цьому вона є чемпіонкою світу-2018.

Це третя золота медаль для збірної України. Раніше на найвищий щабель п'єдесталу пошани піднімалися Ірина Гусяк та Оксана Лівач.

Джерело - Чемпіон.

#Боротьба, #Чемпіонат Європи, #Черкасова
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