Потерпілий від Мак-Грегора забрав позов з поліції

Але зірку все одно будуть судити

Потерпілий уболівальник від рук Конора Мак-Грегора Ахмед Абдірзак більше не має претензій до суперзірку UFC, який відібрав його телефон.

Про це повідомляє MMAFighting.com.

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Наразі відомо, що фанат забрав позов на більш ніж 15 тис. доларів, оскільки їм з адвокатами бійця вдалося вирішити питання в досудовому порядку.

Водночас, призначений на 10 квітня суд все ж відбудеться і боєць може понести покарання за хуліганство.

Нагадаємо, відео конфлікту дивіться на нашому сайті.

Джерело - Xsport.