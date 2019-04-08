Голкіпер, який виступав за ЛНР, взяв участь у матчі збірної України

35-річний Святослав Марканич взяв участь у товариському матчі збірної України з міні-футболу проти Швейцарії (10:2).
У 2015 році він був помічений у складі збірної так званої ЛНР у товариському матчі проти збірної Абхазії (0:1).
Зараз Марканич виступає за міні-футбольний клуб Факторум.
Раніше футболіст захищав кольори Зорі і алчевської Сталі. Грав також за аматорські команди Гірник, Зоря і Буча.
Факторум у минулому році став чемпіоном України з міні-футболу.
Нагадаємо, що Путіна травмували на татамі.
Раніше українські ультрас запалили у матчі з Люксембургом.
Джерело - Чемпіон.