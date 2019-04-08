Українські синхроністки завоювали дві золоті медалі в Греції

Українські синхроністки завоювали дві золоті медалі в рамках заключного дня світової серії FINA, яка проходила в грецькому Александруполісі.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України в Facebook.
Сестри Марія та Влада Алексєєва двічі піднімалися на найвищу сходинку п'єдесталу - в хайлайті і довільному дуеті.
Нагадаємо, що Федина завоювала золото на турнірі по артистичному плавання в Греції.
Раніше збірна України з артистичного плавання взяла два золота на змаганнях в Греції.
Джерело - Національний олімпійський комітет України в Facebook.