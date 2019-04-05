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Збірна України оголосила заявку на чемпіонат Європи з важкої атлетики

Сьогодні 20:40 269 0
Збірна України оголосила заявку на чемпіонат Європи з важкої атлетики

Національний олімпійський комітет оголосив заявку на чемпіонаті Європи з важкої атлетики.

Про це повідомляє Sportinfo.

Першість, яке пройде в грузинському Батумі, стартує завтра, 6 квітня. У перший день важкоатлети розігрують медалі у вагових категоріях до 45 і 49 кг у жінок, у чоловіків - до 55 кг.

Україну на континентальній першості з важкої атлетики, згідно з попередньою заявкою, представлятимуть:

Жінки - Марія Гангур і Каміла Конотоп у резерві (55 кг), Вероніка Івасюк і Марія Тимощук у резерві (59 кг), Юлія Шимечко (Калина, 64 кг), Марія Хлян (71 кг), Ірина Деха (76 кг), Валентина Кисіль (87 кг), Анастасія Лисенко (+87 кг);

Чоловіки - Дмитро Вороновський (55 кг, резерв), Павло Заліпський і Дмитро Сухоцький (61 кг), Руслан Кожакін (89 кг, резерв), Кирило Пирогов, Павел Закашевський, Ілля Куликов у резерві (96 кг), Дмитро Чумак, Костянтин Рева (102 кг), Роман Зайцев, Олексій Бібік (109 кг).

Нагадаємо, New Run підготував крутий сезон марафонів та напівмарафонів.

Джерело - Sportinfo.

#Важка атлетика, #збірна України, #Чемпіонат Європи
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