Українці виграли три медалі на турнірі в Польщі

У командному заліку вони стали третіми

Українські стрільці виграли три медалі на міжнародному турнірі в Польщі зі стрільби зі швидкострільного пістолета.

Про це повідомляє Федерація стрільби України.

Юрій Колесник у вправі МП-8 серед юніорів виборов срібло. У цій же дисципліні, але серед дорослих, Володимир Пастернак отримав бронзу. У командному заліку українці взяли третє місце в складі Володимира Пастернака, Максима Городінца і Романа Бондарука.

Нещодавно Україна здобула срібло чемпіонату Європи у стрільбі з травматичного пістолета

Нагадаємо, Костевич і Омельчук перестріляли росіян і стали Чемпіонами Європи.

Джерело - Федерація стрільби України.