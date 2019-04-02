Мій профіль
У Запоріжжі завадили проведенню договірного матчу
Сьогодні 19:06 719
ФФУ надала УЄФА пояснення щодо натуралізації Мораеса
Сьогодні 19:38 915
Збільшилась вартість трансляції телеканалів Футбол
Сьогодні 15:14 1047
Динамо продало Че Че в Сан-Паулу
Вчора 19:15 1657
Усик провів дуель поглядів з Вірастюком
Вчора 13:49 2715
Юнацька збірна України пробилася на Євро-2019
31.03.2019 16:13 2326
Українки здобули золото чемпіонату Європи з карате
31.03.2019 10:36 942
Абраменко та Костевич здобули спортивний Оскар України
31.03.2019 09:59 832
Гвоздик переміг Нгумбу. Відео бою
31.03.2019 07:22 2751
Гвоздик захистив титул WBC, перемігши технічним нокаутом Нгумбу
31.03.2019 06:52 1490
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:00 Футбол Оклахома - Лейкерс: онлайн-трансляція матчу НБА 116
21:56 Футбол Картушов продовжив контракт з Десною 144
21:45 Футбол Перес про реконструкцію Сантьяго Бернабеу: Цей стадіон стане іконою авангарду 302
21:26 Футбол Карпати здобули ювілейну перемогу 392
21:00 Футбол Моурінью: У Німеччині я ще не працював 417
20:41 ММА Нурмагомедов назвав ймовірні дати боїв 306
20:25 Футбол Петряк і Габовда потрапили в збірну туру чемпіонату Угорщини 309
20:16 Футбол 9 гравців ПСЖ у ТОП-10 рейтингу зарплат Ліги 1 294
19:48 Стрільба Українці виграли три медалі на турнірі в Польщі 300
19:38 Футбол ФФУ надала УЄФА пояснення щодо натуралізації Мораеса 915
19:27 Футбол Карпати здобули другу домашню перемогу в сезоні 854
19:06 Футбол У Запоріжжі завадили проведенню договірного матчу 719
19:01 Блог Ярмоленко та Коноплянка у ТОП-5 тих, хто зіпсував кар'єру 736
18:54 Футбол Карпати вдруге поспіль розгромили Ворсклу 488
18:32 Футбол Балкани перемогли МФК Миколаїв 326
18:11 Футбол Показали, як виглядатиме оновлений стадіон Реала 467
17:49 Футбол Тоттенгем хоче купити гравця збірної Бельгії 365
17:39 Футбол Антверпен — Генк: де дивитися матч чемпіонату Бельгії 365
17:29 Блог Болгарський нападник двічі в одній атаці загубив 100-відсотковий момент 884
17:15 Теніс Снігур стартувала з перемоги на турнірі в Японії 586
16:55 Футбол В УПЛ назвали час і дату 25 та 26 турів 547
16:36 Бокс Кличко поділився планами на велосезон 433
16:13 Футбол Карпати — Ворскла: стартові склади команд 954
15:51 Футбол П'ять клубів претендують на екс-гравця Шахтаря 945
15:36 Футбол Моурінью не тренуватиме збірну Португалії 540

Українці виграли три медалі на турнірі в Польщі

Сьогодні 19:48 300 0
У командному заліку вони стали третіми
Українці виграли три медалі на турнірі в Польщі

Українські стрільці виграли три медалі на міжнародному турнірі в Польщі зі стрільби зі швидкострільного пістолета.

Про це повідомляє Федерація стрільби України.

Юрій Колесник у вправі МП-8 серед юніорів виборов срібло. У цій же дисципліні, але серед дорослих, Володимир Пастернак отримав бронзу. У командному заліку українці взяли третє місце в складі Володимира Пастернака, Максима Городінца і Романа Бондарука.

Нещодавно Україна здобула срібло чемпіонату Європи у стрільбі з травматичного пістолета

Нагадаємо, Костевич і Омельчук перестріляли росіян і стали Чемпіонами Європи.

Джерело - Федерація стрільби України.

#стрільба, #швидкісний пістолет
Коментарі ()