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ЄОК контролюватиме допінг-тести на Євроіграх в Мінську

Сьогодні 16:00 419 0
ЄОК контролюватиме допінг-тести на Євроіграх в Мінську

Контроль допінг-тестування спортсменів на Європейських іграх 2019 року буде здійснювати Європейські олімпійські комітети.

Про це повідомив директор Національного антидопінгового агентства Білорусії Денис Мужжухін.

"Лабораторні результати будуть отримувати Європейські олімпійські комітети, за великим рахунком WADA навіть не дізнається результати тестування. Як і на Олімпіаді, результати тестування знає тільки Міжнародний олімпійський комітет. Будь-яка проба може зберігатися 10 років, власник цих проб, а це ЕОК, яку пробу вважатиме за потрібне скільки років зберігати, стільки може її зберігати.

"На тестових змаганнях ми вже відпрацювали, логістично розуміємо, як нам треба вибудувати всю доставку допінг-проб до місця дослідження. Проби крові у нас будуть доставлятися швидко. Якщо ввечері пройшли змагання, то о четвертій годині вечора наступного дня ця проба вже буде на дослідженні в лабораторії ", - повідомив Мужжухін.

Нагадаємо, другі Евроігри пройдуть з 21 по 30 червня в Мінську. Змагання в дев'яти видах стануть кваліфікаційними до літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо.

Варто нагадати, що перші Європейські ігри проводилися у 2015 році в Баку. В Азербайджані Україна завоювала 46 медалей і посіла 8 місце в неофіційному медальному заліку.

Джерело - Телеканал СТВ Білорусь.

#Євроігри, #Європейський олімпійський комітет, #допінг, #Білорусь, #Мінськ
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