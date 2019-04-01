ЄОК контролюватиме допінг-тести на Євроіграх в Мінську

Контроль допінг-тестування спортсменів на Європейських іграх 2019 року буде здійснювати Європейські олімпійські комітети.

Про це повідомив директор Національного антидопінгового агентства Білорусії Денис Мужжухін.

"Лабораторні результати будуть отримувати Європейські олімпійські комітети, за великим рахунком WADA навіть не дізнається результати тестування. Як і на Олімпіаді, результати тестування знає тільки Міжнародний олімпійський комітет. Будь-яка проба може зберігатися 10 років, власник цих проб, а це ЕОК, яку пробу вважатиме за потрібне скільки років зберігати, стільки може її зберігати.

"На тестових змаганнях ми вже відпрацювали, логістично розуміємо, як нам треба вибудувати всю доставку допінг-проб до місця дослідження. Проби крові у нас будуть доставлятися швидко. Якщо ввечері пройшли змагання, то о четвертій годині вечора наступного дня ця проба вже буде на дослідженні в лабораторії ", - повідомив Мужжухін.