Білодід поступилася вперше з 2017-го. Українка здобула срібло

18-річна дзюдоїстка Дарина Білодід завоювала срібло турніру серії Гран-прі в Тбілісі.

Українка вийшла на татамі вперше після переможного чемпіонату світу-2018 серед юніорів і, відповідно, у Грузії почала свій сезон.

Білодід пропускала перший раунд, а потім пройшла маловідомих суперниць з Грузії і Франції. У півфіналі українці протистояла дворазова чемпіонка Європи, призер Європейських ігор, чемпіонату світу та Олімпійських ігор угорка Єва Черновецкі. У цій сутичці Білодід здобула перемогу іппоном після того, як суперниця набрала три попередження.

У фіналі українка зустрілася з француженкою Мелані Клемен, яка провела ваза-арі, а потім і іппон, щоб завоювати своє перше в кар'єрі золото рівня Гран-прі.

Таким чином, Білодід поступилася вперше з серпня 2017 року, коли програла в третьому раунді дебютного чемпіонату світу. Після цього українка провела 38 зустрічей і виграла вісім турнірів, включаючи чемпіонат світу з дорослими і юніорами.

Нагадаємо, що Білодід стала лауреатом премії спортсмен року в Україні.

Раніше уболівальник зліпив скульптуру Білодід.

Джерело - Чемпіон.