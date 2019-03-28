Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) надала нейтральний статус п'ятьом російським спортсменам.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Дозвіл на участь в міжнародних змаганнях отримали Єлизавета Кам'янець (семиборство), Олександр Комаров (десятиборство), Раиль Кутуєв (стрибок у довжину), Лілія Мендаева (тільки участь в чемпіонаті Європи U-20 в бігу на 1500 і 3000 метрів) і Олексій Шевчук (спортивна хода).
Відзначимо, що всього 2019-го року надано нейтральний статус 68 російським спортсменам, тоді як 15 атлетам було відмовлено.
Нагадаємо, чотирьох росіян позбавили олімпійських медалей.
Також, російська бобслеїстка отримала 8-місячну дискваліфікацію.
Джерело - xsport.ua.