Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) надала нейтральний статус п'ятьом російським спортсменам.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Дозвіл на участь в міжнародних змаганнях отримали Єлизавета Кам'янець (семиборство), Олександр Комаров (десятиборство), Раиль Кутуєв (стрибок у довжину), Лілія Мендаева (тільки участь в чемпіонаті Європи U-20 в бігу на 1500 і 3000 метрів) і Олексій Шевчук (спортивна хода).

Відзначимо, що всього 2019-го року надано нейтральний статус 68 російським спортсменам, тоді як 15 атлетам було відмовлено.

Нагадаємо, чотирьох росіян позбавили олімпійських медалей.

Також, російська бобслеїстка отримала 8-місячну дискваліфікацію.

Джерело - xsport.ua.