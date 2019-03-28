Його авто не розминулося з фурою

У Запоріжжі загинув багаторазовий чемпіон України, а також володар Кубка Європи і Кубка світу з кікбоксингу Олександр Власенко.

Увечері 27 березня 18-річний спортсмен потрапив у страшну ДТП. Перебуваючи за кермом свого автомобіля ЗАЗ-1103 Славута, Власенко не розминувся з фурою. Після зіткнення з вантажівкою, ЗАЗ був повністю зім'ятий, а спортсмен загинув на місці.

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Нагадаємо, у жахливій ДТП загинув український баскетболіст.

Джерело - Xsport.