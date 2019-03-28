Росіян позбавили Олімпійських медалей Сочі-2014

Чотири російські бобслеїсти Олександр Зубков, Олексій Воєвода, Дмитро Труненков і Олексій Негодайло позбулися золотих медалей зимових Олімпійських ігор в Сочі-2014 через звинувачення у вживанні допінгу.

Про це повідомляє Insidethegames.biz.

Новими чемпіонами в змаганнях двомісних екіпажів визнані швейцарці Беату Хефті і Алексу Бауманну, а в четвірках чемпіонами після перерозподілу стали бобслеїсти з Латвії Арвіс Вілкасте, Яніс стренгами, Оскар Мелбрадіс і Даумант Дрейшкенс.

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Варто зазначити, що Олександр Зубков відмовляється повернути свої медалі в Міжнародний олімпійський комітет, через що належить карбувати нові, щоб вручити швейцарцям і латвійцям.

Нагадаємо, Російська бобслеїстка отримала 8-місячну дискваліфікацію.

Джерело - Xsport.