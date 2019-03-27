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Менеджер Нурмагомедова: Завершення кар'єри Мак-Грегора - це трюк

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Менеджер Нурмагомедова: Завершення кар'єри Мак-Грегора - це трюк

Менеджер чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова Різван Магомедов не вірить заяві ірландця Конора Мак-Грегора  про завершення кар'єри.

Про це заявив сам представник російського бійця.

"Чесно кажучи я про нього взагалі не думав. Нас взагалі не хвилює, що він там робить. Хоче закінчує, хоче ні, ми не думаємо ні про нього, ні про реванш. Це йому реванш потрібен. 

Він неодноразово заявляв про свій вихід на пенсію. Думаю, це черговий трюк, щоб привернути до себе увагу", - сказав Магомедов.

Нещодавно Мак-Грегора заарештували, а потім випустили під заставу за конфлікт з вболівальником.

Джерело - isport.ua.

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