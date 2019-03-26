Президент UFC Дана Вайт не буде переконувати Конора Мак-Грегора відмовитися від рішення піти на пенсію.
Про це він заявив порталу MMA Junkie.
"У нього є гроші і є його віскі. Так що в цьому є сенс. Якби я був на його місці, я б теж пішов на пенсію. Він йде з боїв, але не перестане працювати. Він буде зайнятий своїм віскі, і я упевнений, що у нього є інші проекти, над якими він працює", - заявив Дана.
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"На нього було так весело дивитися. Він робив неймовірні речі в цьому виді спорту. Я щасливий за нього. З нетерпінням хочу побачити його успіх за межами октагону. У нас з Конором ніколи не було поганого спілкування. Всі знають, як я ставлюся до рішення піти зі спорту - якщо ти говориш таке, значить ти повинен зробити це. Я ніколи не турбувався, коли бійці йшли. Якщо він або вона відчувають, що треба йти, то я ніколи не буду переконувати", - підсумував керівник UFC.
Раніше повідомлялося, що боєць має завітати до України.
Джерело - ua-football.