Президент UFC не розчарований відходом Мак-Грегора на пенсію

Президент UFC Дана Вайт не буде переконувати Конора Мак-Грегора відмовитися від рішення піти на пенсію.

Про це він заявив порталу MMA Junkie.

"У нього є гроші і є його віскі. Так що в цьому є сенс. Якби я був на його місці, я б теж пішов на пенсію. Він йде з боїв, але не перестане працювати. Він буде зайнятий своїм віскі, і я упевнений, що у нього є інші проекти, над якими він працює", - заявив Дана.

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"На нього було так весело дивитися. Він робив неймовірні речі в цьому виді спорту. Я щасливий за нього. З нетерпінням хочу побачити його успіх за межами октагону. У нас з Конором ніколи не було поганого спілкування. Всі знають, як я ставлюся до рішення піти зі спорту - якщо ти говориш таке, значить ти повинен зробити це. Я ніколи не турбувався, коли бійці йшли. Якщо він або вона відчувають, що треба йти, то я ніколи не буду переконувати", - підсумував керівник UFC.

Раніше повідомлялося, що боєць має завітати до України.

Джерело - ua-football.