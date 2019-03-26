Назвали найкращих легкоатлетів України в лютому

Стрибунка у висоту Юлія Левченко та багатоборець Роман Войцешук визнані найкращими легкоатлетами лютого в Україні.

Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.

Левченко в лютому виграла змагання в Обонні з молодіжним рекордом України зі стрибків у висоту в приміщенні (2,00 м), чемпіонат України в приміщенні (1,97 м) і меморіал Дем'янюка (1,96 м).

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Войцешук в тому ж місяці переміг на юніорському чемпіонаті України в приміщенні з юніорським рекордом України в семиборстві (5337 очок), а також став володарем золота на міжнародній юніорської зустрічі в Мінську (5316 очок).

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Джерело - ФЛАУ.