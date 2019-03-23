Український гімнаст Ігор Радівілов здобув срібну нагороду в опорному стрибку на етапі Кубка світу в Досі.

Про це повідомляє HOК у своєму Twitter.

Українець набрав 14,916 балів і поступився лише Олімпійському чемпіону Лондона 2012, корейцю Ян Хак Сону (15,266).

Що не етап, то медаль!🇺🇦🥈👍



Український гімнаст Ігор Радівілов знову на п’єдесталі пошани Кубку світу, цього разу у Досі. С результатом 14,916 наш спортсмен посідає друге місце в опорному стрибку після олімпійського чемпіона Лондона-2012 корейця Ян Хак Сона (15,266). pic.twitter.com/Pi7TPhwpKQ — НОК України (@OlympicUA) 23 березня 2019 р.

Джерело - Чемпіон.