Сьогодні, 20 березня, відбулися другі матчі раунду плей-оф Суперліги.
До півфіналу пробилися львівська команда Барком-Кажани, вінницьке Серце Поділля, МХП-Вінниця та Юракадемія.
За виживання боротимуться чернігівський Буревісник, лубенський Фаворит, сумський ШВМС-СумДУ та хмельницький Новатор.
У півфіналах до трьох перемог зіграють: Барком-Кажани - Юракадемія, Серце Поділля - МХП-Вінниця.
Перші матчі відбудуться 29 березня.
Нагадаємо, збірна України дізналася суперників на Євро-2019. А сербську волейболістку депортували з Росії.
Джерело - Чемпіон.