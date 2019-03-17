Українець додав до бронзової нагороди срібло

Український гімнаст Ігор Радівілов завоював срібну медаль етапу Кубка світу, який відбувається в Баку.

До медалі у вправах на кільцях, спортсмен додав ще одну нагороду в опорному стрибку.

🇺🇦👍🥈Друга медаль Ігора Радівілова на Кубку світу у Баку!🇦🇿



До вчорашньої бронзи у вправах на кільцях сьогодні український гімнаст додав срібло в опорному стрибку.



Вітаємо Ігора з успішним виступом і ще одним кроком на шляху до олімпійського Токіо-2020!🇯🇵 pic.twitter.com/52klsHPgee — НОК України (@OlympicUA) 17 березня 2019 р.

Відзначимо, що в активі Радивилова також золото етапу Кубка світу в Мельбурні.

Джерело - Чемпіон.