Український шашкіст переміг на етапі Кубка Світу

Український шашкіст Юрій Анікєєв став переможцем на етапі Кубка світу з міжнародних шашок, який проходив у Анталії.

Про це повідомляє УНІАН.

У змаганнях взяли участь 36 спортсменів з 9 країн, серед яких 20 чоловіків і 14 жінок.

Анікєєв здобув 3 перемоги і 1 нічию, набравши 7 очок з можливих 8.

Перше місце гарантувало Анікєєву потрапляння до складу на чемпіонат світових майстрів Міжнародної асоціації інтелектуальних видів спорту, який пройде 12-19 травня 2019 в КНР.

Другим став Алєксандр Гєоргієв (Росія), третій - Гунтіс Валнеріс (Латвія).

Україну також представляли Юрій Бобков (17 місце), Юлія Макаренкова (22 місце), Олександр Гонгальский (27 місце), Вікторія Мотричко (28 місце).

Раніше Чемпіон публікував статтю про спортсменів, які змінили громадянство на російське. До списку ТОП-15 увійшла екс-українська шашкістка Дарина Ткаченко.

Джерело - УНІАН.