Колишній чемпіон UFC у легкій вазі Конор Мак-Грегор вийшов з в'язниці.

Ірландського бійця випустили під заставу в розмірі 12,5 тисяч доларів. Мак-Гргеор провів в окружній в'язниці Маямі-Дейд близько чотирьох годин.

Бійця арештували через напад на фаната, в ході якого ірландець відібрав і розбив телефон через те, що невідомий сфотографував його біля готелю.

Conor McGregor was swarmed by media while leaving a correctional facility in Miami after being arrested earlier today. pic.twitter.com/RrRuyD1pnb